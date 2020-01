Stop ai mezzi pesanti lungo l’autostrada A 19 Palermo Catania già a Tremonzelli. Lo ha deciso l’Anas dopo lo scontro con il Presidente della Regione che faceva seguito all’incidente che aveva paralizzato per 24 ore il percorso alternativo da Resuttano indicato dopo la chiusura del viadotto Cannatello.

In merito al percorso alternativo previsto per i mezzi pesanti diretti da Palermo a Catania lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tremonzelli fa sapere l’Anas.

Il percorso alternativo per i mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate, come indicato dai pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada, prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120, 117, 121 e la strada provinciale sp33, il rientro in autostrada allo svincolo di Mulinello.

Tale disposizione si è resa necessaria in seguito all’istituzione, da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta, del divieto di transito ai mezzi pesanti lungo la sp 19 proprio quella teatro dell’incidente che ha visto andare fuori strada un tir bloccando l’intero tratto per 24 ore.

L’autostrada potrà essere percorsa fino a Resuttano, pertanto, esclusivamente dai mezzi pesanti che abbiano tale località come destinazione finale.

“E’ inconcepibile e irriguardoso che, per l’ennesima volta, l’Anas dimostri di non avere rispetto per la pazienza dei siciliani” aveva detto il Presidente Musumeci dopo la chiusura dell’ennesimo viadotto in condizioni critiche, stavolta dopo Ponte Cinque Archi in territorio Nisseno. Un tragitto obbligatorio per i mezzi pesanti, deciso dopo che il viadotto Cannatello è stato considerato a rischio crollo ma che nonostante due diverse modifiche resta assolutamente inadeguato in particolare proprio al traffico pesante. Il protrarsi delle operazioni di soccorso di un tir, andato fuori strada, ha costretto ieri decine di altri autisti a passare la notte all’addiaccio.

Una situazione che già il giorno antecedente all’incidente era stata denunciata da BlogSicilia con foto e video dell’assurdo percorso. Il problema riguarda i mezzi pesanti ma ciò significa non solo i Tir. Anche gli autobus di linea sono costretti ad affrontare un percorso alternativo.

A Musumeci aveva risposto l’Anas sottolineando come il percorso consigliato fosse quello da Tremonzelli che adesso diventa obbligatorio per effetto dello stop imposto dalla ex Provincia di Caltanissetta ai mezzi pesanti lungo la SP 19