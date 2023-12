Paura questa mattina in piazza Virgilio, a Palermo, per un incidente che ha visto coinvolto uno scooter e un suv. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Civico in codice giallo: non c’è riserva sulla vita. Indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per circa un’ora.

Due incidenti mortali sabato

Sabato due incidente mortali in provincia di Palermo. Uno è avvenuto a Trabia lungo la statale 113. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi. Il traffico nella zona è bloccato per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Nell’incidente all’ingresso di Trabia nella statale 113 è morto James Kevin Landis, 70 anni, americano residente ad Altavilla Milicia. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. L’incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia.

Il mortale a Capaci

Incidente mortale a Capaci, vittima un uomo di 45 anni gravissima la figlia. Nello scontro tra un’auto e moto è morto un uomo che stava viaggiando sullo scooter. A bordo con la vittima c’era anche la figlia che stata trasportata all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

L’incidente si è verificato ieri sera in via Giovanni Falcone a Capaci (Pa). A bordo della morto Honda c’era Nunzio Cusimano 45 anni con la figlia di 15 anni. Lo scontro con una Fiat Panda condotta da un uomo di 70 anni.

Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia. Nunzio Cusimano è morto in ospedale attorno alle 3 per le gravi ferite riportate. Indagini in corso per stabilire le cause della tragedia.

