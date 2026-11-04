Violento incidente sulla statale di Villagrazia di Carini, nei pressi della pizzeria La Torre tra un’auto e una moto. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Fiat Panda e uno scooter T-Max.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, V.D.A., un uomo di 40 anni, le cui condizioni sono apparse subito molto serie. Dopo l’impatto è stato rianimato sul posto dai sanitari intervenuti e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo,

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità, e i carabinieri. Non sono ancora noti i dettagli su come i due veicoli siano entrati in collisione.

Il tratto di strada è stato interessato da rallentamenti e disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e di rilievo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.