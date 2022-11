A causa di un incidente stradale è stato interdetto il traffico veicolare in un tratto della strada provinciale 5, nell’entroterra palermitano. La chiusura per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.

La strada chiusa nei pressi di Altofonte

“Si avvisa che la strada Piana – Palermo nei pressi della variante del comune di Altofonte (zona Tusa arredi) è momentaneamente bloccata causa incidente”. A dare l’annuncio è il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta. Il primo cittadino della città del Lago inoltre fa sapere che per chi deve raggiungere Palermo da Piana e viceversa è consigliato percorrere la Scorrimento veloce Palermo-Sciacca oppure la vecchia strada per Altofonte.

Un’auto oltre il guardrail in viale regione siciliana a Palermo

Questa mattina incidente a Palermo sotto il ponte di via Belgio. Forse anche a causa di una grossa pozzanghera, un’auto è finita oltre il guardrail. L’incidente si è verificato in viale Regione, nella carreggiata centrale, direzione Trapani. Protagonista un automobilista che, nonostante l’impatto e il “salto” oltre la barriera metallica, non avrebbe riportato gravi ferite. Dopo l’accaduto il traffico è sprofondato nel caos sino all’intervento delle pattuglie della polizia municipale che, oltre ai rilievi, hanno gestito la viabilità in attesa di rimuovere l’utilitaria finita nell’aiuola spartitraffico che separa le due carreggiate.

Ieri tre incidenti nel Palermitano con sette feriti

Tre incidenti in poche ore nel palermitano. Sette auto distrutte e sette feriti trasportati in ospedale. Due nella zona di Partinico. Il primo si è verificato la scorsa notte sulla strada statale 113, all’altezza del chilometro 219. Due auto si sono scontrate e si sono ribaltate. Feriti gli occupanti di entrambi i mezzi. Il secondo incidente si è verificato all’alba di oggi. Tre le auto coinvolte che si sono scontrate sulla rampa autostradale nei pressi dell’ingresso per Balestrate. Tre le persone rimaste ferite.

L’ultimo ieri mattina sulla statale Palermo-Sciacca all’altezza di Altofonte. Qui si sono scontrate due auto. Anche queste sono andate distrutte e due feriti trasportati in ospedale. Sugli incidente sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi che hanno invaso la carreggiata bloccando la strada e i carabinieri e la polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per stabilire le responsabilità.