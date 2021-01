Intervento dei sanitari del 118

Scontro in via Libertà tra un’automobile e e un uomo a bordo dello scooter. Il ferito trasportato all’ospedale Villa Sofia.

Un 61enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale con l’ambulanza dopo l’incidente avvenuto oggi pomeriggio all’altezza di via Siracusa. L’uomo si trovava alla guida di un mezzo a due ruote – un Piaggio Beverly – mentre al volante dell’auto – una Volkswagen Fox – c’era una 41enne.

La donna non avrebbe riportato conseguenze fisiche mentre il conducente dello scooter, caduto a terra a causa del violento impatto, è stato soccorso sul posto e poi accompagnato a Villa Sofia per accertamenti. Gli agenti dell’Infortunistica sono intervenuti per eseguire i rilievi stradali e acquisire le immagini di alcune telecamere che potrebbero chiarire le responsabilità delle due parti. L’incrocio in questione è regolato da semaforo.