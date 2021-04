E’ di due feriti il bilancio di uno scontro tra un’auto e una moto in via Simone Corleo a due passi da via Libertà a Palermo. Nell’impatto sono rimasti feriti una ragazza di 16 anni e un uomo.

I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno portati in ospedale. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale della infortunistica per stabilire le responsabilità. Altri incidenti sono verificati. Ieri sera in via Nicoletti nei pressi di via Partanna Mondello.

Altri incidenti in via Regione Siciliana nei pressi di via Principe di Paternò all’altezza di Lidl e in via Principe di Villafranca e via Dante.