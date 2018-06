Incidente a Palermo, ad essere investita una donna che stava attraversando nei pressi del Tribunale. In piazza Vittorio Emanuele Orlando un’auto ha colpito la donna che è rimasta a terra.

Alcuni passanti e lo stesso automobilista hanno soccorso la ferita e chiamati gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.

Non si conoscono le condizioni della donna. In traffico, tanto per cambiare in questi giorni, in zona è andato in tilt.