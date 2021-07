A Valle Paradiso

Incidente stradale a Monreale nella frazione di San Martino delle Scale

Un uomo soccorso del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso

La vittima non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato numerose fratture e lesioni

Un uomo in codice rosso in ospedale il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Monreale, nella zona di San Martino delle Scale.

Ha perso il controllo della sua auto

L’uomo, a bordo di una Seat Ibiza, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su un albero per cause ancora da accertare. Uno scontro violentissimo, avvenuto nei pressi di Valle Paradiso, lungo la Sp57. Pare che si tratti di un incidente autonomo.

Ricoverato in codice rosso

Secondo le notizie che arrivano dall’ospedale, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Dopo lo schianto, è stato trasportato all’ospedale dai soccorritori del 118. I medici hanno diagnosticato diverse ferite in tutto il corpo, alcune fratture e hanno dovuto applicare anche punti di sutura in diverse parti del corpo.

Indagini dei Carabinieri

La dinamica del sinistro sarà ricostruita dai Carabinieri di Monreale. Dalle prime informazioni, pare che l’incidente non abbia coinvolto altri mezzi.