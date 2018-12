Lo scontro nei pressi di Lercara Friddi

Grave incidente nei pressi di Lercara Friddi. Nello scontro tra una Fiat Doblò e un Fiat Iveco sono rimasti feriti sei uomini. Due a bordo del furgone e quattro nel Fiat Doblò.

Lo scontro sarebbe stato provocato dal mix di velocità e asfalto bagnato per la pioggia. Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno liberato dalle lamiere gli occupanti del Fiat Doblò. I sanitari del 118 hanno trasportato gli automobilisti negli ospedali di Agrigento e Palermo.

Non si conoscono le condizioni. Gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità. Non si conosce la prognosi. Se sarà riservata di uno dei feriti i mezzi saranno sequestrati.