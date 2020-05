Intervento della polizia stradale

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nei pressi di Terrasini.

L’auto una Golf con a bordo, un uomo con la moglie e un nipotino si è ribaltata. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Il piccolo in codice giallo al pronto soccorso pediatrico mentre il marito all’ospedale di Alcamo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

L’autostrada in direzione di Mazara del Vallo è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di intervenire.