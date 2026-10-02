Incidente sulla Statale 113 in direzione Bagheria. Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito. L’impatto è verificato pochi minuti fa sulla Statale 113, precisamente nei pressi dell’area di servizio Q8 in direzione Bagheria. La dinamica dell’evento è attualmente al vaglio delle autorità competenti, impegnate a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Alcuni cittadini e automobilisti di passaggio si sono fermati sul luogo dell’impatto per prestare una prima assistenza a un giovane trovato riverso a terra dopo lo scontro. La tempestività dell’intervento dei presenti ha permesso di offrire un supporto immediato in attesa dell’arrivo del personale medico.

Sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Buccheri La Ferla in codice rosso. Sono intervenuti i carabinieri per gestire l’emergenza e prestare le cure necessarie alle persone coinvolte. La situazione resta in fase di evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Si registrano possibili rallentamenti e disagi alla circolazione veicolare nell’area interessata. Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito sulla Statale 113 in direzione Bagheria di procedere con la massima prudenza e di valutare percorsi alternativi.