Un uomo di 53 anni, Salvatore Consolatevi, è morto stamani all’ospedale Civico di Palermo dove era arrivato ieri sera in gravi condizioni dopo essere stato schiacciato dal camion su cui stava lavorando nella sua officina meccanica a Trapani.

La struttura che sorreggeva il mezzo pesante ha ceduto all’improvviso provocandogli diverse lesioni.

Il meccanico è stato prima trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e poi trasferito a Palermo, dove è deceduto stamattina. L’uomo lascia la moglie e due figli.

La tragedia è avvenuta attorno alle 17 all’interno della sua officina. L’uomo stava lavorando sotto un camion quando improvvisamente è venuto giù schiacciandolo. Sul posto scattato l’allarme sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Il meccanico è stato trasferito prima al pronto soccorso del Sant’Antonio di Trapani, ma i medici vista la gravità delle ferite hanno disposto il suo trasferimento al Civico dove stamane il suo cuore ha cessato di battere. I carabinieri indagano per capire come sia potuta crollare la struttura che reggeva il camion.

E’ la seconda vittima sul lavoro nel trapanese dall’inizio del 2026. A febbraio a Mazara del Vallo era morto Francesco Greco ,operaio di 53 anni dopo essere precipitato da un edificio dove stava montando un condizionatore d’aria.
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI