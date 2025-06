Un operaio di 65 anni, Elio Reina,65 anni di Cammarata, è morto a Castronovo di Sicilia (Palermo) dopo essere stato schiacciato da un mezzo meccanico in una cava di proprietà di un piccolo imprenditore di San Giovanni Gemini.

L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri per effettuare i rilievi. La salma è stata subito restituita ai familiari per celebrare i funerali. L’ultimo saluto a Reina, che lascia la moglie e due figli, è in programma domani alle 15,30 nella chiesa madre di Cammarata.