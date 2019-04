Intervento della polizia stradale

Incidente stradale sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo siciliano all’altezza del Bioparco nei pressi di Carini.

Lo scontro tra due vetture ha creato ulteriori disagi al traffico già intenso per il giorno di Pasquetta.

Non si conoscono le condizioni degli automobilisti coinvolti nell’incidente. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polstrada e gli uomini dell’Anas.

Secondo quanto riferito da testimoni che stavano proprio dietro le macchine incidentate e che sono rimasti miracolosamente illesi, una delle due macchine, la 500 Fiat, si è ribaltata. Sono stati proprio i passanti fermi per i primi soccorsi a rimetterla in asse per consentire ai passeggeri di uscire dall’abitacolo.

I protagonisti dell’incidente, un signore di circa 40 anni con una vistosa ferita alla testa, alla guida della 500 ed una coppia a bordo dell’altra macchina, sono sembrati subito coscienti in attesa dei soccorsi che sono stati avvertiti dai primi soccorritori.

L’autoatrada adesso è intasata su entrambe le direzioni di marcia. Oltre ai soccorsi anche i curiosi impediscono il deflusso del traffico.