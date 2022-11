POLIZIA MUNICIPALE

Incidente tra via Sampolo e via Duca della Verdura, a Palermo. Una donna, in sella ad uno scooter, si è scontrata con un’auto, per fortuna non riportando ferite gravi: è stata soccorso dai sanitari del 118 col codice verde. Il traffico nella zona è andato in tilt per circa mezz’ora, la circolazione poi è ripresa normalmente.

La tragedia di Viale Regione

Si svolgeranno venerdì alle 10, nella chiesa della parrocchia San Sergio Papa, i funerali di Salvatore Arcuni, 37 anni, il commerciante di pesce morto ieri in uno schianto in viale Regione Siciliana, subito dopo l’ingresso della rotonda in via Oreto.

L’uomo si trovava a bordo di un furgone che è finito contro il guard-rail. Poi il mezzo si è fermato in mezzo alla carreggiata e l’uomo sarebbe stato trovato riverso per strada. Per questo inizialmente si era pensato che la vittima fosse un motociclista. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Lo strazio degli amici sui social

Totino, come ogni mattina, era uscito presto da casa, allo Sperone, per andare nella zona di Bagheria, dove poi ha caricato pesce sul suo furgoncino: ieri era un giorno di festa, le richieste erano molte. Un suo amico, Claudio, su Facebook, mostra una schermata WhatsApp con le proprie richieste e in tanti, come lui, avevano scritto dei messaggi a Totino, chiamato anche Salvo, per chiedergli del pesce: «Incredibile che fino a qualche ora fa ci parlavo, scherzavamo, ordinavo pesce, e ora non c’è più – dice -. Tutto è successo così velocemente, ancora non ci credo».

Il dolore dei parenti

Lascia la moglie Luisa e due figli, un maschietto, Manuel, che gioca in una squadra di calcio, Ssd Ciakulli, e la sorellina più piccola. Tutto il quartiere dello Sperone, ieri, era in lutto e lo ricorda con affetto.

«Una persona straordinaria e sempre di buon cuore, non ce n’erano come lui», dice uno di loro. «Frate’ quante ne abbiamo passate insieme. Mi dicevi “voglio l’Audi Bianca” e io ti dicevo che eri pazzo, ma poi con il tuo lavoro, col tuo impegno e la tua determinazione ce l’hai fatta. Tu sei e sarai sempre speciale, ti voglio bene angelo, mi raccomando veglia sulla tua famiglia», scrive Gaetano. Andrea, sempre su Facebook, scrive: «Una persona umile e divertente, mi dispiace davvero tanto che non sei più tra di noi ma a volte la vita è ingiusta. La tua anima meravigliosa e gentile resterà sempre nei nostri cuori. Riposa in pace, Totino».