Ancora incidenti in viale Regione Siciliana. Ieri pomeriggio, 13 luglio, un grave sinistro tra una Fiat 500 e una moto Yamaha si è verificato nei pressi del ponte di viale Lazio, nella carreggiata in direzione Trapani. Ad avere la peggio un 22enne che ha riportato ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Il giovane, è stato poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia: al momento non sono state diffuse informazioni sul suo stato di salute.

Traffico rallentato

Si sono formate lunghe code e rallentamenti lungo viale Regione, in particolare tra viale Lazio e via Leonardo da Vinci. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, sezione infortunistica, per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Altri incidenti a Palermo

Recentemente un altro grave incidente, avvenuto in via Roma, ha coinvolto un’auto e una moto: una lancia Musa, guidata da un uomo di 42 anni poi risultato poi positivo all’alcol test, avrebbe svoltato senza dare precedenza investendo uno scooter Honda Sh con a bordo un 18enne e un 35enne. Si prega per per Salvo Vicari e Loreto Fiorentino.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, lo scooter procedeva lungo via Roma in direzione piazza Giulio Cesare, mentre l’auto proveniva da via Trieste. L’impatto è stato molto violento: il passeggero dello scooter è stato sbalzato per circa dieci metri, mentre il conducente è rimasto incastrato sotto la vettura.

L’automobilista è stato sottoposto ad alcol test, che ha rilevato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, superiore al limite consentito. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.