Un grave incidente ha coinvolto due giovanissimi a Mazara del Vallo, nella zona del Cozzano. Il sinistro è avvenuto nella notte del 13 luglio quando, improvvisamente, i due ragazzi hanno perso il controllo dello scooter sul quale viaggiavano cadendo rovinosamente. I due, identificati come M.V., 19 anni e G.F., 16 anni, stavano percorrendo una strada della zona quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono caduti sull’asfalto. Attualmente, non ci risulta esserci stato il coinvolgimento di altri mezzi nel sinistro.

Trasporto in codice rosso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Le condizioni del diciannovenne sono apparse da subito particolarmente critiche: il giovane è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il 16enne è stato trasportato in ospedale e si trova tuttora sotto stretta osservazione, ricoverato in codice rosso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, ma la pista più accreditata resta quella dell’incidente autonomo, forse legato a un improvviso ostacolo sulla strada o a una perdita di controllo del mezzo.