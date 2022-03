Sul posto la polizia municipale

Pauroso incidente in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza del sottopassaggio tra viale Lazio e viale Michelangelo. Un’auto, probabilmente una Fiat Panda, si è ribaltata finendo sullo spartitraffico antistante. La vettura risulta fortemente danneggiata dall’impatto. Da chiarire le condizioni del conducente e di eventuali passeggeri, al momento conosciute.

Sul posto la polizia municipale, traffico in tilt

Il fatto è avvenuto sulla corsia in direzione Trapani intorno alle 14.30. Ad immortalare l’accaduto un passante che ha scattato una foto a pochi passi dal luogo dell’incidente. Da accertare le cause che hanno portato ad un simile impatto, in un tratto il cui limite di velocità è fissato intorno ai 70 km/h. Sul posto sono presenti gli uomini del corpo della polizia municipale, nonché il personale dei mezzi di soccorso. Il traffico in zona risulta in tilt, a causa dell’enorme afflusso di mezzi dettato anche dalla forte ondata di maltempo che sta investendo il capoluogo siciliano proprio in queste ore.