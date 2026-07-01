Un giovane di 20 anni (E. D. A. le iniziali) si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Civico di Palermo a seguito di un incidente stradale avvenuto a Monreale. Lo schianto si è verificato intorno all’una della notte tra domenica e lunedì lungo la strada provinciale 69, nel tratto che colleghi il bivio Rocca al centro cittadino. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, che si sono occupati di effettuare i rilievi stradali.

I soccorsi e i rilievi dei carabinieri

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventenne viaggiava a bordo di uno scooter Honda Sh quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il ragazzo riverso a terra a poca distanza dal veicolo e hanno lanciato l’allarme. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure e richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Dai primi accertamenti non risulterebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro.

Lo scontro con omissione di soccorso a San Cipirello

Un secondo incidente si è registrato poche ore prima a San Cipirello, in via San Filippo, dove un’automobile ha urtato una bicicletta elettrica. Il conducente della vettura, stando ai primi elementi raccolti, si è allontanato subito dopo l’impatto senza prestare assistenza ai feriti. A bordo del velocipede si trovavano un uomo di 40 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Partinico, e una ragazza di 21 anni, che ha riportato solo lievi escoriazioni. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare il pirata della strada e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.
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