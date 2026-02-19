I carabinieri della stazione di Borgetto e della compagnia di Partinico, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di quattro giovani partinicesi, tre giovani di 19 e i 21 anni e di una donna di 20 anni accusati a vario titolo di violenza privata, rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e tentata violenza sessuale.

I quattro avrebbero rapinato una coppia di fidanzati lo scorso 30 novembre. Gli indagato li hanno speronati con l’auto dopo averli inseguiti per le strade di Partinico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i quattro, uno dei quali armato di coltello, hanno costretto i fidanzati a scendere dalla vettura, aggredendoli violentemente: la 20enne avrebbe colpito la ragazza, mentre i tre uomini si sarebbero scagliati contro il giovane, ferendolo con alcuni fendenti, fortunatamente non letali.

I rapinatori si sono impossessati di 200 euro e minacciato di morte il ragazzo. Uno dei quarto avrebbe tentato di violentare la giovane, che è riuscita ad opporsi.