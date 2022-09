Avrebbe utilizzato i soldi della società per pc, riparazione auto e foto comunione

Avrebbe utilizzato i soldi della società in liquidazione partecipata del Comune di Palermo per rimborsi e bonifici personali non autorizzati e non dovuti.

I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria hanno eseguito un sequestro per 59 mila euro nei confronti di Pietro Orlando 54 anni, liquidatore dal settembre 2020 a dicembre 2021 della società della Energy Auditing srl, società del gruppo Amg. Orlando è indagato per peculato.

Nel corso delle indagini il liquidatore si sarebbe appropriato indebitamente di rimborsi per le seguenti spese per la manutenzione di autovetture intestate all’indagato ed alla propria moglie, acquisto di personal computer, servizio fotografico in occasione della cerimonia di prima comunione dei propri figli, pagamento di bollette per la fornitura di energia elettrica e per servizi telefonici in relazione a contratti intestati all’indagato e ai suoi familiari.

Inoltre l’indagato avrebbe effettuato prelevamenti in contanti e disposto bonifici bancari in proprio favore dal conto della società senza alcuna giustificazione. Il provvedimento di sequestro è stato convalidato dal gip e confermato dal tribunale del riesame. I sigilli sono scattati a disponibilità finanziarie e un immobile nei confronti del liquidatore che ad oggi non ricopre più funzioni di rilevanza pubblica.