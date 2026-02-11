Controlli antidroga a Palermo della squadra mobile. Gli agenti della sezione Falchi hanno assicurato alla giustizia due presunti spacciatori in due distinte operazioni condotte nei giorni scorsi.

Il primo intervento ha avuto luogo nella centrale via Dante, dove i poliziotti hanno notato e fermato un giovane di 27 anni, identificato con le iniziali O. G. Il ragazzo, apparso sospetto durante il pattugliamento, è stato sottoposto a una perquisizione sul posto che ha confermato i dubbi degli investigatori. Addosso al giovane sono state infatti rinvenute 36 dosi già confezionate e pronte per la vendita, contenenti cocaina e crack per un peso complessivo di 4 grammi. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno sequestrato la somma di 435 euro in contanti, ritenuta probabile provento dell’attività illecita svolta fino a quel momento.

Poco distante, in via Monfenera, la polizia ha messo a segno il secondo colpo della giornata. In questo caso a finire in manette è stato un 25enne, A. F., intercettato durante il consueto giro di vite contro il mercato della droga. Inizialmente trovato in possesso di 26 grammi di marijuana, il giovane è stato oggetto di un controllo più approfondito che si è esteso rapidamente alla sua abitazione. All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno scovato una busta contenente ulteriori 40 grammi della stessa sostanza, portando il sequestro totale a oltre 60 grammi di erba.

Tutta la droga rinvenuta e il denaro contante sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due giovani dovranno ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione sottolinea ancora una volta l’importanza del presidio costante del territorio da parte delle forze dell’ordine per smantellare le reti di smercio che alimentano il degrado nei quartieri cittadini.