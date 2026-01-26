Due infermieri salvano un uomo in arresto cardiaco durante una partita di calcio. L’Ordine degli infermieri di Palermo plaude ai colleghi eroi

Il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato, plaude a Ivan Calagna e Sergio Riccobono, i due infermieri che, insieme al medico anestesista-rianimatore Fabio Failla, hanno salvato un uomo colpito da arresto cardiaco durante un incontro sportivo. L’episodio è avvenuto lo scorso 23 gennaio durante una partita di calcio amichevole presso il centro sportivo Ribolla.

Il tempestivo intervento dei due infermieri che si trovavano sul posto e sono subito intervenuti in sinergia con il medico anestesista-rianimatore è stato determinante per strappare l’uomo alla morte.

“Non è stato soltanto un atto di eroismo – commenta Antonino Amato – ma la prova tangibile di quanto la competenza clinica e la prontezza d’azione degli infermieri siano pilastri fondamentali per la sicurezza dei cittadini. Vogliamo sottolineare il grande valore dimostrato da Ivan Calagna e Sergio Riccobono, portatori dei principi più alti della professione infermieristica, che hanno agito con estrema professionalità anche al di fuori del contesto lavorativo”.