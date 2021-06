Da oggi, presso l’area arrivi dell’aeroporto Falcone e Borsellino e nella zona dedicata agli Info Point, è presente anche una struttura/presidio dell’Amat, “al fine di fornire servizi sempre più adeguati alle esigenze di quanti per turismo o lavoro arrivano nella nostra città”.

E’ aperto tutti i giorni , festivi inclusi, dalle 8,30 alle 22,30. Sarà possibile acquistare biglietti bus di ogni genere e titoli per il transito in Ztl e ciò in aggiunta ad una completa assistenza per l’utilizzo dei servizi Amigo di bike e car sharing, tenuto conto della presenza, presso l’aerostazione, di area dedicata al parcheggio del car sharing con vetture sempre pronte per soddisfare la domanda di soluzioni alternative di mobilità sostenibile.

Per il presidente dell’Amat, Michele Cimino, “è questo un altro tassello da inserire nell’ambito di una visione completa di mobilità sul territorio, mettendo al centro l’offerta di servizi il cui accesso sia sempre più semplice ed immediato.

Naturalmente questa nuova iniziativa è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione con Gesap che testimonia come dialogo e collaborazione fra Aziende producono benefici per la collettività”.