Esiste un universo musicale che non cerca compromessi. Non punta né alla pulizia del suono, né alla perfezione tecnica, perché vuole vivere di attrito, distorsione e istinto. Ed è in quell’universo che muovono gli INFRAMEN, power duo lo-fi/noise di Bari, in arrivo al PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) venerdì 10 aprile alle ore 22,30.

Gli INFRAMEN – Robert Parker (basso e voce), alias Roberto Antonacci, e dAs Ret (batteria, percussioni, Monotron), pseudonimo di Andrea Rettino – costruiscono il loro progetto attorno a un’idea precisa: recuperare l’essenza più viscerale del rock’n’roll e spingerla verso territori di improvvisazione radicale. Il risultato è un impasto sonoro ruvido, fatto di riff fuzzati su un basso a tre corde e di un groove ossessivo, quasi ipnotico, che trascina l’ascoltatore in una dimensione sonora densa e stratificata.

Le loro influenze affondano nella scena underground americana ed europea, ma ciò che emerge è un’identità autonoma, riconoscibile. Non è solo una questione di suono: è un’estetica complessiva che richiama l’immaginario della science fiction e dei b-movies, elementi che ritornano anche nei videoclip realizzati dal duo in stile volutamente “bassa fedeltà”.

Il percorso della band parte nel 2015 con la registrazione del primo EP omonimo, otto tracce che definiscono subito il perimetro espressivo del progetto. A seguire arriva “MONDOFAZ”, album che si configura come un manifesto del loro approccio: primitivo, diretto, dichiaratamente lo-fi.

Parallelamente, il duo sviluppa una rete di collaborazioni con artisti musicali e visivi affini, dando vita a remix, featuring e produzioni che ampliano il raggio d’azione del progetto. Negli anni, gli INFRAMEN hanno calcato palchi significativi della scena alternativa, condividendo live con realtà come i Buñuel di Pierpaolo Capovilla e i Three Second Kiss. Tra i momenti più rilevanti, l’esecuzione di “Monster Boogie” insieme a Piero Monterisi, batterista di Daniele Silvestri e della PFM, durante un concerto al Safarà. Il 2024 ha segnato una nuova fase, con un tour italiano di oltre venti date nei luoghi più rappresentativi del circuito indipendente.

L’appuntamento al PunkFunk di venerdì 10 aprile si inserisce proprio lungo questa traiettoria. Non è solo una data da segnare sul calendario, ma un’occasione per intercettare una proposta con una direzione chiara, un groove ossessivo e un forte impatto sonoro.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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