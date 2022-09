Comizio al Politeama di Italia Sovrana e Popolare

Comizio questa sera davanti al teatro Politeama di Palermo del partito politico Italia Sovrana e Popolare escluso dalla competizione elettorale per le regionali in Sicilia nonostante due ricorsi uno al Tar di Palermo e uno al Cga.

Oltre al candidato alla presidenza della Regione Fabio Maggiore, escluso dalla competizione, sono presenti l’ex pm Antonio Ingroia, Vincenzo Sparti, Alessandro D’Alessandro, Maria Francesca Mosca e Carlo Mazziotta.

“Il governo Draghi – ha detto Ingroia – è il più antipatriottico della storia della nostra repubblica perché non ha mai fatto gli interessi nazionali. Italia Sovrana e Popolare è l’unica forza politica davvero intransigente nella lotta contro la mafia e la corruzione, e che ha una soluzione per la crisi economica e bellica italiana: revocare le sanzioni contro la Russia e disimpegnarsi dalla guerra in Ucraina per fare l’Italia ambasciatrice di pace”.