Si torna sui banchi di scuola anche in Sicilia. Con qualche giorno di anticipo rispetto al passato, il 12 settembre, per permettere agli studenti di godere di qualche giorno in più di vacanza durante l’anno.

L’augurio dell’assessore

L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha voluto inviare il suo messaggio di auguri per l’inizio dell’anno scolastico, rivolgendosi in particolare agli studenti: “Con grande emozione e spirito di gratitudine, vi porgo i miei più sentiti auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico – ha dichiarato Turano – Ogni prima campanella può essere paragonata a una sorta di ‘Capodanno’, un’occasione di rinnovamento e riflessione”.

Invito all’impegno e al merito

L’assessore ha voluto ricordare l’importanza dell’impegno e del merito, invitando gli studenti a dedicarsi con costanza allo studio: “Quest’anno vorrei rivolgermi, particolarmente e con maggior forza, a tutti voi, cari studenti, consegnandovi l’invito a impegnarvi con dedizione e perseveranza puntando sul merito, perché è solo attraverso il vostro impegno che potrete raggiungere risultati autentici e duraturi”. “Questo principio, che la Regione sostiene con forza, è alla base della nostra lotta contro ogni forma di ‘diploma facile’ – ha proseguito Turano – Il diploma e i successi scolastici non possono essere semplicemente acquisiti, ma vanno guadagnati con lo studio, il sacrificio e la costanza”.

Collaborazione tra scuola e famiglia

L’assessore ha poi rivolto un appello ai genitori, chiedendo la loro collaborazione per trasmettere ai figli il valore dello studio e del rispetto delle regole. Turano ha ringraziato anche i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutto il personale, il cui lavoro rende possibile la realizzazione del progetto educativo.

Un pensiero agli insegnanti

Un pensiero particolare è andato agli insegnanti che operano nelle zone più difficili dell’Isola. L’assessore ha poi salutato e ringraziato il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Pierro, che lascia l’incarico per una nuova sfida professionale a Roma. “Concludo rinnovando a tutti voi, studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico, i miei più sinceri auguri di buon anno scolastico – ha concluso Turano – Che sia un anno ricco di crescita, successi e soddisfazioni per tutti”.