Si chiude oggi a Palermo l’Innovation Week, la settimana dedicata alla ricerca, alle nuove tecnologie e all’imprenditorialità innovativa nell’Isola. L’appuntamento conclusivo va in scena all’Ecomuseo Mare Memoria Viva con la sfida finale del Premio Innovation Island 2026, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Innovation Island ETS che porta sul palco i migliori progetti nati in Sicilia.

A contendersi la vittoria sono sei startup, selezionate tra 40 candidature complessive e tutte appartenenti alla categoria Advanced, riservata ai progetti che hanno già raggiunto una fase di sviluppo avanzata. Attraverso una sessione di pitch dal vivo davanti al pubblico, i finalisti presentano soluzioni che spaziano dalla sanità alla nautica, dall’agroalimentare alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di trasformare la ricerca in sviluppo economico concreto.

Intelligenza artificiale e trasformazione digitale

Sul fronte della medicina e dell’IA gareggia Kazaam Lab, spin-off dell’Università di Palermo che utilizza l’intelligenza artificiale e la network medicine per analizzare dati biologici complessi e selezionare in modo più efficace i pazienti destinati alle sperimentazioni cliniche.

Nel campo del digitale spiccano invece due proposte: Acqua Yachts presenta Digital Vessel, un sistema intelligente pensato per monitorare le imbarcazioni, analizzare i dati di bordo e individuare eventuali anomalie anche da remoto; Refinea propone una piattaforma software che consente alle aziende di misurare e migliorare la propria visibilità all’interno delle risposte generate dai sistemi di intelligenza artificiale.

Agroalimentare, energia e riciclo industriale

Spazio anche alle eccellenze del territorio e alla transizione ecologica. Drilldown porta in finale ExportReady, una piattaforma digitale ideata per sostenere l’internazionalizzazione delle filiere agroalimentari siciliane e facilitare l’ingresso delle imprese sui mercati esteri.

La sostenibilità è invece il filo conduttore degli ultimi due progetti in gara. Serra Archimede partecipa con Coltiviamo la luce per generare valore: agro-data-energy cluster, un modello che integra agricoltura, energia e gestione dei dati. Chiude la rosa dei finalisti TP Circular Industry con Innovation in Recycled Rubber & Polymers, progetto dedicato allo sviluppo di nuovi materiali ad applicazione industriale ottenuti dal recupero di gomma e polimeri.

Una rete tra ricerca e impresa

Il bilancio di 40 proposte presentate conferma la vitalità dell’ecosistema innovativo regionale. Attraverso l’Innovation Week e il Premio, la Fondazione Innovation Island punta a consolidare il dialogo tra startup, università, centri di ricerca e istituzioni, favorendo il trasferimento tecnologico affinché la Sicilia non sia solo fruitrice di innovazione, ma protagonista nella progettazione di nuove tecnologie.