Un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del sistema dell’Innovazione in Sicilia con gli occhi puntati ad un accordo di lungo termine fra impresa e ricerca per portare novità e valore aggiunto in Sicilia.

Il bando Ricerca Sicilia Plus, ecco gli elenchi degli ammessi

Prosegue l’iter del bando Ripresa Sicilia Plus, la misura promossa dalla Regione Siciliana per sostenere la ricerca collaborativa, il trasferimento tecnologico e l’innovazione del sistema produttivo regionale. Sono stati pubblicati gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili presentate nell’ambito dell’avviso, che ha registrato un forte interesse da parte del tessuto imprenditoriale e della comunità della ricerca siciliana.

Tamajo: “Conferma di vivacità del sistema siciliano dell’innovazione”

“Il numero delle proposte ammesse alla fase successiva di valutazione – commenta l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – conferma la vivacità del sistema siciliano dell’innovazione e la volontà degli imprenditori di investire in questi settori. Ripresa Sicilia Plus rappresenta uno strumento strategico per accompagnare la crescita competitiva delle nostre imprese e rafforzare la collaborazione tra mondo produttivo e ricerca. Continueremo a lavorare affinché le risorse europee possano tradursi in opportunità concrete di sviluppo e occupazione qualificata in tutto il territorio regionale”.

L’origine delle risorse, la pubblicazione degli elenchi passaggio fondamentale

L’avviso Ripresa Sicilia Plus si inserisce nell’ambito del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027. Nello specifico, sono 249 le istanze dichiarate ammissibili e ricevibili, mentre sono stati contestualmente pubblicati gli elenchi delle domande non ammissibili e non ricevibili, secondo quanto previsto dalle procedure di valutazione dell’avviso.

La pubblicazione degli elenchi costituisce un passaggio fondamentale del procedimento amministrativo e consentirà di procedere con le successive fasi di valutazione previste dal bando.