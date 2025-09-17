Un focus sugli Avvisi regionali di sostegno alle imprese per l’Innovazione digitale per fare in modo che ci possa essere la più ampia conoscenza dei testi, delle norme e della loro corretta applicazione.

Nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna, in Sala Terrasi un incontro rivolto a tutte le imprese che puntano allo sviluppo del digitale per illustrare e discutere degli avvisi previsti dalla Regione Siciliana con l’obiettivo di fornire informazioni e strumenti utili a cogliere le nuove opportunità.

Opportunità straordinarie

Una occasione importante per fare sintesi dei tanti interventi in corso che rappresentano opportunità straordinarie. “La digitalizzazione non è soltanto il futuro, ma è già il presente” ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo sottolineando l’attenzione e il sostegno alle imprese per l’Innovazione digitale, promosso dal governo Schifani.

“Il nostro compito è fare in modo che le imprese siciliane possano cogliere tutte le opportunità offerte dai nuovi strumenti. Il nostro lavoro è accorciare le distanze tra le aziende e la Regione Siciliana, semplificando e velocizzando al massimo questo rapporto”.

Avvisi costruiti per essere vicini alle imprese e consentirne lo sviluppo

L’assessore si è rivolto al mondo produttivo in modo diretto: “Con questi avvisi stiamo mettendo a disposizione strumenti concreti per sostenere la competitività del nostro tessuto produttivo. La Regione crea le condizioni perché le imprese possano innovare e competere, trasformando la sfida del digitale in una leva di crescita e sviluppo. A breve pubblicheremo anche un nuovo bando dedicato all’efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione di diagnosi energetiche con la figura dell’energy manager. È un ulteriore passo avanti per accompagnare le imprese verso modelli sempre più moderni, sostenibili e competitivi”.

Digitalizzazione argomento quotidiano per le imprese

“Il nostro compito è anche quello di mettere in contatto le aziende con gli attori istituzionali – dice il presidente Alessandro Albanese – ormai l’innovazione digitale è uno degli argomenti quotidiani nell’ambito delle dinamiche legate allo sviluppo delle nostre imprese, quindi questo momento vuole essere dedicato all’informazione, all’approfondimento dei nuovi strumenti di sostegno messi in atto dal governo Schifani”.