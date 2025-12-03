Al via il workshop “Solar Applications For Environment SAFE2 – 2025”, una iniziativa che offre l’opportunità di scoprire le innovazioni e i recenti processi tecnologici che riguardano il fotovoltaico. Previsti interventi di esperti e sessioni di networking, che puntano a dare all’evento un carattere multidisciplicare e interdisciplinare, promuovendo il confronto sugli sviluppi più recenti dell’energia a basso impatto ambientale.

L’evento “Solar Applications For Environment SAFE2 – 2025” Ecodesign and sustainability of materials, systems, technologies and processes in the energy transition, si terrà dal 3 al 5 dicembre nell’Aula Capitò del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

L’evento è organizzato congiuntamente dall’Università di Palermo, dal GdL Energia e Tecnologie Sostenibili dell’Associazione Rete Italiana LCA, dagli Spoke 1 e 9 della fondazione NEST. Quest’ultima è una dei 14 grandi progetti di partenariato esteso promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, che riunisce università, centri di ricerca e imprese per accelerare la transizione energetica italiana. Ha come obiettivo rafforzare la ricerca e favorire la competitività del sistema produttivo italiano ed europeo, con l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.

Il workshop punta a stimolare lo scambio di informazioni su tutto ciò che riguarda il fotovoltaico, eco-design e sostenibilità ambientale applicate sui materiali, sistemi, tecnologie e processi facenti parte della transizione energetica.



