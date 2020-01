Intervento dei vigili del fuoco

Scongiurato inquinamento del golfo di Carini. Lo comunica il sindaco del comune in provincia di Palermo Giovì Monteleone.

Ecco il racconto del sindaco.

Ieri , domenica , su segnalazione , di un nostro concittadino residente sul lungomare Cristoforo Colombo , circa un consistente flusso di acque nere alla foce del torrente Ciachea , ho fatto personalmente un sopralluogo e ho allertato immediatamente il nostro comando di Polizia Municipale e i Servizi a Rete che andati sul posto hanno attivato le procedure per le operazioni di disinquinamento e avvertito gli organi preposti alla tutela dell’ ambiente.

Le operazioni sono riprese stamattina coordinate dal’Arpa, dal comandante della Polizia Municipale, Marco Venuti, e dalla SORIS Protezione Civile : sono intervenuti sul posto anche i Vigili del fuoco nucleo NBC e la Capitaneria di porto. Trattasi di sversamento di idrocarburi che una ditta specializzata con l’aiuto dei sommozzatori sta contenendo con bende assorbenti speciali, idrovore e sostanze chimiche.

Contestualmente ci sono indagini in corso per accertare le cause e gli autori dello sversamento.

Le operazioni sono in corso e proseguiranno nella notte.