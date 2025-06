Si è insediata, nel pomeriggio di ieri, la nuova Commissione regionale di garanzia del Partito democratico. Si tratta dell’organo eletto sabato scorso durante il VI Congresso regionale dello stesso Partito che ha ratificato la nomina di Anthony Barbagallo a segretario regionale, carica nella quale succede a se stesso, ed ha eletto presidente Cleo Li Calzi. Proprio la Presidente ha presenziato all’insediamento del nuovo organo di garanzia.

Chi ne fa parte

A comporre l’organismo di garanzia sono Giacomo Torrisi e gli avvocati Giovanni Panepinto, Vanessa Greco, Claudia Bonaventura, Francesco Stornello, Stefania Cageggi e Salvatore Maria Cusenza.

Ad essere eletto presidente della Commissione di garanzia è Giovanni Panepinto, 64 anni, attualmente segretario generale del comune di Trapani, dirigente di lungo corso del Partito Democratico e 3 volte parlamentare regionale nella XIV, XV e XVI legislatura.

Vice presidente è stato eletto Giacomo Torrisi, mentre Stefania Caggegi è stata eletta segretaria della Commissione.

Un gran da fare

L’organo di garanzia avrà certamente molto da fare in un partito che ha superato la fase congressuale in preda ad una profonda spaccatura interna e dopo una sequenza infinita di ricorsi.

Da ultimo proprio il congresso è stato foriero di assenze importanti. 8 deputati regionale su 11 hanno disertato il congresso e fra loro ci sono nomi pesanti come l’eurodeputato Giuseppe Lupo, il capogruppo all’ars Giuseppe Catanzaro, il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, il sindaco Giovanni Burtone amico personale del Presidente Mattarella, il deputato cislino Mario Giambona e il più grande oppositore di Barbagallo, Fabio Venezia, solo per fare qualche nome. un elenco che potrebbe continuare.

La ricostruzione sarà lunga e difficile e c’è da giurare sul fatto che la commissione di garanzia sarà chiamata in causa in più di una occasione per applicare regole e interpretare fatti. Da comprendere come questa commissione si muoverà, nel solco delle regole.