La polizia di Stato ha arrestato un cittadino americano A.F. di 64 anni che da tempo viveva a Palermo dopo la condanna a quattro anni di reclusione e ad una multa di 18 mila euro, per produzione di materiale pornografico con l’utilizzo di minori.

L’ordinanza di arresto ai domiciliari è stata firmata dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro. L’uomo viveva da molti anni nel capoluogo siciliano, impartendo lezioni di lingua inglese privatamente e, per breve tempo, anche in alcune scuole pubbliche; inoltre, era stato per diversi anni volontario presso il reparto pediatrico di un ospedale cittadino. Nei suo confronti, sulla base di alcune segnalazioni, era iniziata un’indagine della squadra mobile della sezione “Reati sessuali e in danno di minori”.

E’ stato accertato che l’insegnante avesse un proprio sito internet, dove parlava della sessualità dei minori. Nel corso delle perquisizioni in casa gli agenti hanno sequestrato alcuni hard disk il cui contenuto, dopo apposita consulenza informatica, aveva rivelato l’esistenza di filmati da lui prodotti e i cui protagonisti erano alcuni bambini. Ieri è arrivata la condanna.

Dalle riprese gli agenti sono risaliti alle vittime che ascoltate hanno aggravato la posizione dell’uomo che è accusato di violenza sessuale in danno di minori di anni 10, agli atti sessuali con minori. Questi, infatti, non si sarebbe limitato alla divulgazione di materiale pedopornografico, ma avrebbe avuto in più occasioni approcci sessuali con le giovani vittime delle sue attenzioni.