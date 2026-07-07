La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato un uomo di 40 anni, residente a Catania, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, truffa e danneggiamento di beni dello Stato. Il blocco è scattato al termine di un inseguimento lungo l’autostrada A19, che si è concluso nella zona industriale di Buonfornello.

La fuga lungo la Palermo-Catania

I poliziotti della Squadra Mobile hanno notato una Fiat Panda che procedeva a forte velocità e con manovre pericolose lungo viale della Regione Siciliana, a Palermo. Gli agenti hanno seguito il mezzo fino all’immissione in autostrada e, per effettuare un controllo in sicurezza, hanno ordinato al conducente di accostare nella piazzola di sosta di Caracoli. L’uomo ha finto di fermarsi ma, subito dopo, ha accelerato improvvisamente per riprendere la fuga in direzione Catania, costringendo i poliziotti a inseguirlo tra le altre auto in transito.

Lo speronamento e il recupero dei gioielli

La corsa della Fiat Panda è terminata nei pressi di un sottopasso stradale, dopo che il conducente aveva imboccato l’uscita per l’agglomerato industriale. Nel tentativo di aprirsi un varco, l’auto del fuggitivo ha speronato la vettura di servizio della Polizia, venendo definitivamente bloccata. Durante il tragitto, l’uomo si era disfatto di un involucro lanciandolo tra le sterpaglie. L’involucro è stato subito recuperato dagli agenti: al suo interno si trovavano diversi orologi e gioielli preziosi.

Il raggiro del finto finanziere

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che gli oggetti d’oro erano stati rubati poco prima a Palermo. L’arrestato si era presentato a casa di un’anziana spacciandosi per un appartenente alla Guardia di Finanza. Con il pretesto di dover verificare se i gioielli della donna fossero collegati a una rapina avvenuta di recente, si era fatto consegnare i preziosi per poi dileguarsi. La refurtiva è stata interamente recuperata e già riconsegnata alla proprietaria.