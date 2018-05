Bloccati dalle volanti

La Polizia di Stato, ieri notte ha arrestatoi palermitani M.B., di 32 anni, M.V., di 25 anni, M.M., di 18 anni, M.E., di 19 anni (fratelli tra di loro), L.M.E., di 33 anni e G.D., di 18 anni, tutti con precedenti di polizia, accusati di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

I sei sono stati bloccati, la scorsa notte, dopo un inseguimento in auto iniziato in via Cavour. Grazie all’arrivo di alcune volanti l’auto con i giovani è stata bloccata in via Scipioni Li Volsi. Gli occupanti dell’auto scesi dalla vettura hanno iniziato a inveire contro gli agenti.

Il guidatore dopo l’alcoltest è risultato positivo, per quest’ultimo oltre l’arresto sono scattate multe e denuncia per guida in stato di ebbrezza.