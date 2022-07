Alla guida una ignara donna che stava passando in via Mancino

Inseguimento e colpo di pistola contro un giovane che è riuscito a salvarsi. Una scena non diversa da quella della Zisa costata la vita a Giuseppe Incontrera in via Imperatrice Costanza. a Palermo.

Ieri pomeriggio intorno alle 18, al Villaggio Santa Rosalia nella zona tra via Ernesto Basile e via Mancino.

Ad una settimana esatta dall’omicidio di Giuseppe Incontrera, freddato alla Zisa a colpi di calibro 22 – e i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. Certo è che una donna anziana di 74 anni che passava da lì in auto si è ritrovata con un proiettile piantato nel parabrezza ed è rimasta per fortuna illesa.

Sul caso indaga la polizia che è intervenuta nella zona di via Monfenera e che ha raccolto la testimonianza della signora, che avrebbe riferito di un gruppo di uomini che stavano litigando pesantemente.

Secondo alcuni testimoni, una persona ne avrebbe inseguito un’altra e avrebbe poi aperto il fuoco. Un proiettile rimbalzando avrebbe poi preso in pieno il vetro della Panda sulla quale si trovava la donna. Non ci sono feriti, ma se qualcuno si fosse trovato sull’auto della signora, lato passeggero, probabilmente le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi.

Nella zona sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica. Indagini in corso per cercare di ricostruire quanto successo.