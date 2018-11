la nota di amap

L’AMAP comunica alla cittadinanza di S.Flavia (fraz. Porticello) che, domani, giovedì 29 Novembre 2018, a causa di un intervento di manutenzione, da eseguire sulla condotta di adduzione, ubicata in Via Vallone De Spuches SP 88 Km 0+800 (che va da Bagheria al serbatoio comunale), l’erogazione alle utenze cittadine, non potrà essere effettuata.

A conclusione dei lavori, che si prevede vengano ultimati – salvo imprevisti – entro la stessa giornata di domani, sarà ripristinato il sistema di approvvigionamento idrico al serbatoio comunale.

Il servizio di erogazione alle utenze, sarà riattivato venerdì 30 novembre con possibili disagi alle utenze a causa della limitata disponibilità di risorsa idrica.

Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).