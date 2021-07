Solidarietà da parte del sindaco Tripoli

Intimidazione all’assessore all’igiene urbana di Bagheria Giuseppe Tripoli. Nell’auto dei genitori del componente della giunta è stato lasciato un materasso e nel parabrezza la scritta “sbirro”.

Il sindaco Filippo Maria Tripoli, gli assessori e dal presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino in rappresentanza di tutto il Consiglio comunale, è stata espressa la solidarietà.

L’auto si trovava in via Alcide De Gasperi, dove si sono registrati alcuni abbandoni indiscriminati di rifiuti o comunque non sempre viene rispettata la differenziata.

L’assessore Tripoli ha immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri contro ignoti.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai genitori e all’assessore Tripoli – dichiara il sindaco Tripoli – siamo certi che non arretrerà di un passo nell’opera meritoria che sta compiendo per garantire l’igiene urbana di questa città. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine che ringraziamo per la collaborazione nella tutela del territorio e a cui garantiamo la nostra collaborazione”.