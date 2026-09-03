Un incendio doloso ha danneggiato una tappezzeria a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in corso dei Mille per spegnere le fiamme che sarebbero state appiccate da un uomo che poi è fuggito come si vedrebbe dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite dai carabinieri che indagano.

Le fiamme sono divampate la scorsa notte. Le squadre antincendio partite da Brancaccio, chiamate dai residenti, hanno raggiunto in poco tempo la tappezzeria, riuscendo a spegnere il rogo prima che potesse propagarsi alle abitazioni vicine.

I rilievi eseguiti hanno a permesso di individuare tracce di benzina che sarebbe stato utilizzato per appiccare l’incendio.