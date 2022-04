La vittima non sarebbe in pericolo di vita

Una giovane palermitana di 26 anni è stata investita ieri sera in via Paruta, a Palermo. Il giovane a bordo dello scooter è scappato via senza prestate soccorso. La vittima è stata soccorsa e trasportata nell’area di emergenza dell’ospedale Civico. Qui mentre i medici stavano visitando la ferita si sono presentati i genitori dell’investitore. Hanno raccontato che il figlio era fuggito perché si era spaventato.

I genitori dell’investitore si presentano in ospedale

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. Nel corso dell’incidente e nelle prime fasi di ricerche del giovane fuggito sono stati impegnati anche i carabinieri. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Scia d’incidenti a Palermo

Il 25 aprile un altro incidente a Palermo in via Cavour a Palermo. Un 16enne è stato investito da un’auto nella notte fra sabato e domenica e adesso ricoverato prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico. L’incidente è avvenuto in via Cavour all’altezza del civico 59: il ragazzo, che stava attraversando la strada, è stato travolto da una Smart. Alla guida dell’auto c’era una donna di 39 anni (P. D. le sue iniziali): secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata in procinto di sorpassare un’altra auto che frattanto si era fermata per fare attraversare il 16enne. La Smart invece non avrebbe arrestato la sua corsa prendendo in pieno il giovane, che ora lotta fra la vita e la morte.

La morte del 19enne a Villagrazia di Carini

Lo stesso giorno, Herik Scalavino di 19 anni ha perso la vita sulla statale 113 mentre si stava recando a lavoro. Era alla guida di Ford Ka. Nell’impatto il giovane automobilista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I sanitari del 118 hanno cercato di salvarlo ma non c’è stato nulla da fare. E’ stata constatata la morte. Il corpo è stato restituito alla famiglia per celebrare i funerali. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale. I genitori del giovane sono molto conosciuti in paese a Villagrazia, gestiscono un panificio. L’incidente si è verificato nei pressi della pizzeria La Torre nella zona di Villagrazia di Carini sulla statale 113.