In codice rosso

Incidente stradale in via Messina Marine, a Palermo, in direzione Villabate. Un uomo è finito in ospedale in codice rosso dopo che il suo scooter ha impattato contro un’auto. Un impatto violentissimo.

Un uomo di 57 anni al Buccheri La Ferla

Un’auto, una Suzuki Splash, intorno alle 21 d’ieri sera si è scontrata con una moto, un Sh 350, per cause ancora da accertare. Il conducente del mezzo a due ruote, in seguito al terribile urto, è finito sull’asfalto. L’uomo, V.G. un 57enne di Villabate, è stato condotto d’urgenza al vicino ospedale Buccheri La Ferla dove è arrivato in codice rosso.

Ieri a Palermo un altro grave incidente

Scontro ieri mattina in centro cittadino a Palermo tra un’auto e un’ambulanza. E’ stato necessario l’intervento di un’altra ambulanza che ha dovuto caricare il ferito che era trasportato dai colleghi, rimasti bloccati ovviamente dopo l’impatto.

Il passaggio del ferito

Il ferito è stato quindi scaricato dall’ambulanza incidentata per essere caricato in quella che era appena intervenuta in aiuto. Una volta messo in sicurezza il trasporto del ferito si sta adesso valutando le condizioni degli occupanti dell’ambulanza e dell’auto rimasti coinvolti nell’incidente.

I rilievi

Per l’esattezza i due mezzi sono venuti a contatti all’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. L’ambulanza, nel tentato di evitare il mezzo ha fatto una manovra che l’ha portata addirittura a finire la sua corsa su un marciapiede. Immediato anche l’intervento di una pattuglia della polizia per constatare le condizioni di chi è rimasto coinvolto nell’incidente.

Equipaggio ferito

A riportare lievi feriti l’equipaggio dell’ambulanza, anche loro caricati da colleghi e trasportati in ospedale. Hanno riportato dei traumi ma erano comunque vigili e coscienti e dunque non in gravi condizioni.