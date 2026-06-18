Sono in corso le ricerche di un automobilista che dopo avere investito un ragazzo di 17 anni in sella ad uno scooter è fuggito via senza prestare soccorso. L’incidente la scorsa notte a Terrasini in via Giacomo Matteotti.
I soccorsi e il trasporto in ospedale
Sono intervenuti immediatamente i carabinieri del radiomobile di Carini per i rilievi e per gestire la viabilità. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Partinico. Nello scontro ha riportato un trauma facciale e la frattura del braccio destro. Pare non sia in pericolo di vita.
Indagini in corso per identificare il pirata della strada
I militari hanno avviato le indagini per identificare l’automobilista fuggito, che ora rischia una denuncia per omissione di soccorso. Al vaglio degli investigatori ci sono i rilievi eseguiti sul luogo del sinistro e l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private nella zona di via Matteotti, che potrebbero aver ripreso il passaggio della vettura pirata.
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