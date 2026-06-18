I militari stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza

Sono in corso le ricerche di un automobilista che dopo avere investito un ragazzo di 17 anni in sella ad uno scooter è fuggito via senza prestare soccorso. L’incidente la scorsa notte a Terrasini in via Giacomo Matteotti.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sono intervenuti immediatamente i carabinieri del radiomobile di Carini per i rilievi e per gestire la viabilità. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Partinico. Nello scontro ha riportato un trauma facciale e la frattura del braccio destro. Pare non sia in pericolo di vita.

Indagini in corso per identificare il pirata della strada

I militari hanno avviato le indagini per identificare l’automobilista fuggito, che ora rischia una denuncia per omissione di soccorso. Al vaglio degli investigatori ci sono i rilievi eseguiti sul luogo del sinistro e l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private nella zona di via Matteotti, che potrebbero aver ripreso il passaggio della vettura pirata.