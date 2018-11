C'è un testimone

Investe un motociclista e poi fugge lasciandolo agonizzante sull’asfalto. Tragedia e caccia al pirata della strada questa mattina a Palermo. La vittima è Francesco Di Miceli 56 anni.

Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata della circonvallazione di Palermo in direzione dell’autostrada A 19.

Lo scooterista 56enne è rimasto ucciso quando è caduto rovinosamente sull’asfalto. La ricostruzione della Polizia Municipale è ancora lacunosa e ipotetica ma che la moto sia stata investita non c’è dubbio così come non c’è traccia dell’investitore.

Pare che l’automobilista era a bordo di una Lancia Y di colore scuro.

La dinamica dell’incidente la stanno ricostruendo gli agenti di polizia municipale grazie ad un testimone che ha assistito alla scena. I sanitari del 118 intervenuti hanno accertato la morte dell’uomo.

L’incidente è accaduto poco prima delle 10. Accertata la presenza di un pirata della strada sul posto è arrivata anche la polizia per avviare le ricerche dell’investitore.

L’incidente e i necessari rilievi stanno causando lunghe code lungo il tratto della circonvallazione che conduce proprio verso l’autostrada A19