E’ caccia al pirata della strada che ha investito un motociclista di 20 anni a Palermo all’incrocio tra viale Strasburgo con via Praga. L’automobilista dopo avere colpito il giovane lo lasciava sull’asfalto in gravissime condizioni senza prestare soccorso. L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato.

L’auto secondo una prima ricostruzione è arrivata da via Belgio ad alta velocità in direzione di viale Strasburgo ha sbandato ed è finita contro il motociclista frontalmente. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia dove è ricoverato al Trauma Center.

Ha riportato diverse fratture e le condizioni sono serie. Nella zona ci sono numerose telecamere e gli agenti della polizia municipale stanno indagando per risalire all’automobilista fuggito via.