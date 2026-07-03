Nel 2025 si registra una dinamica positiva

Il 2025 si è chiuso con un andamento particolarmente dinamico per il comparto delle compravendite immobiliari di negozi. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite di negozi e locali commerciali hanno registrato un incremento del 7,0%, raggiungendo quota 46.036 transazioni. Si conferma così la crescente attenzione degli investitori verso questa tipologia immobiliare, scelta soprattutto per finalità di rendimento. Le analisi dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, elaborate attraverso le reti specializzate Tecnocasa e Tecnorete immobili per l’impresa, evidenziano che nel secondo semestre del 2025, il 25% degli acquirenti ha comprato un immobile retail per investimento.

La domanda si concentra sulle superfici non superiori a 100 mq

La domanda si concentra prevalentemente su superfici inferiori ai 100 mq, con l’obiettivo di ottenere rendimenti annui lordi medi compresi tra il 9% e il 10%. Nelle posizioni più prestigiose, dove il rischio di vacancy è ridotto, gli investitori accettano anche percentuali più contenute. Nelle vie non di passaggio, quando la normativa lo consente, si registra inoltre un crescente interesse per il cambio di destinazione d’uso in residenziale, fenomeno che contribuisce a ridurre lo stock disponibile e a sostenere i valori.

Il posizionamento dell’immobile

Il posizionamento dell’immobile resta il principale driver nelle scelte di investimento: le grandi città e le località turistiche continuano a catalizzare l’attenzione grazie ai flussi costanti di residenti e visitatori. Tra i mercati monitorati dal gruppo Tecnocasa, il rendimento annuo lordo più elevato si registra a Napoli (12,4%).

La situazione a Palermo

Nel capoluogo siciliano il segmento retail sta vivendo una fase di rinnovato dinamismo, alimentato sia dalla domanda locale sia dall’interesse di investitori provenienti da altre regioni. Palermo beneficia di un tessuto commerciale vivace, con aree di forte passaggio come via Ruggero Settimo, via Libertà, via Maqueda e il quadrilatero del centro storico, dove la presenza di attività consolidate riduce il rischio di sfitto e rende gli immobili particolarmente appetibili. Parallelamente, nei quartieri semicentrali si osserva una crescita delle operazioni di riconversione verso il residenziale, favorita dai valori più accessibili e dalla domanda abitativa in aumento.

Andamento dei prezzi

Negli ultimi dieci anni i prezzi dei negozi hanno registrato una contrazione significativa: –18,5% nelle vie di passaggio e –21,9% nelle vie secondarie. Questo trend, anche a Palermo, ha favorito l’ingresso di nuovi investitori, attratti da valori più competitivi e da prospettive di rendimento stabili. La città si conferma così uno dei mercati più dinamici del Mezzogiorno, con un comparto retail in evoluzione e un crescente interesse verso operazioni di investimento a medio-lungo termine.