La tragedia di ieri in via Antonio Marinuzzi. La vittima era una donna solare, un’insegnante amata fino all’ultimo giorno di servizio a Palermo: ci lascia a 65 anni Serafina Spera.

E’ stata vittima di un incidente stradale in via Antonio Marinuzzi, ma attualmente le dinamiche sono da chiarire. La maestra insegnava alla scuola Ics Perez – Madre Teresa di Calcutta ed era andata in pensione da due anni circa.

Il presidente di Amat Giuseppe Mistretta esprime il suo «profondo cordoglio a nome di tutta l’azienda alla famiglia della signora tragicamente deceduta nell’incidente».

Chi era Serafina Spera

Nata a Barletta, era maestra di classe di italiano amatissima da tutti, l’intero istituto e i colleghi la ricordano con commozione e come un’insegnante dolce e buona, sempre disposta ad ascoltare gli alunni e a trasmettergli la sua passione. Aveva tante amiche tra le insegnanti della scuola Perez, era ben voluta da tutti e sempre sorridente.

È riuscita negli anni a creare dei legami solidi e autentici anche con gli alunni, instaurando un rapporto umano oltre quello scolastico.

Riusciva a coinvolgere nelle attività anche gli alunni più difficili trovando sempre il modo di avvicinarsi a ciascuno di loro con pazienza, sensibilità e comprensione.