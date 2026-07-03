Un drammatico incidente si è trasformato in un vero e proprio miracolo nel pomeriggio di oggi a Messina. Un uomo è stato investito da un treno regionale in transito ma, contro ogni previsione, è sopravvissuto all’impatto. L’episodio ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della linea Palermo-Messina, rimasta paralizzata per circa due ore per consentire i soccorsi e i rilievi dell’autorità giudiziaria.

L’impatto all’imbocco della galleria

L’allarme è scattato poco dopo le quindici e trenta di oggi. Il treno regionale 12901, partito da Messina e diretto a Sant’Agata di Militello, stava procedendo la sua corsa quando, all’altezza dell’imbocco della galleria Peloritana, ha travolto un uomo che si trovava sui binari. Il macchinista del convoglio, accortosi immediatamente dell’impatto, ha attivato la frenata d’emergenza e ha lanciato l’allarme alla centrale operativa. L’urto è stato violento e l’uomo è stato sbalzato a diverse ore di distanza sui binari, un fattore che faceva temere il peggio.

I soccorsi miracolosi e il trasporto in ospedale

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Sul posto, nel tratto compreso tra le stazioni di Messina Centrale e Messina Scalo, sono intervenuti i sanitari del centodiciotto, i tecnici di Rete ferroviaria italiana e gli agenti della Polizia ferroviaria. Con grande stupore dei primi soccorritori, l’uomo è stato rinvenuto incredibilmente in vita e ancora cosciente. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso, il livello di massima urgenza, al pronto soccorso del Policlinico di Messina. I primi accertamenti medici effettuati dai dottori del presidio ospedaliero hanno fortunatamente escluso lesioni mortali.

Il caos ferroviario e i treni cancellati

Per permettere le delicate operazioni di soccorso e i successivi rilievi della Polfer, necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la circolazione stradale e ferroviaria lungo l’importante dorsale tirrenica è stata immediatamente sospesa. Il blocco ha mandato in tilt il traffico dei treni, coinvolgendo sia i convogli locali sia quelli a lunga percorrenza. I disagi maggiori si sono registrati per i treni Intercity e Regionali, che hanno accumulato ritardi superiori ai novanta minuti. Trenitalia ha dovuto procedere anche a diverse cancellazioni e limitazioni di percorso: tra queste, il treno Intercity 721, che sarebbe dovuto partire da Messina Centrale alle sedici e trentacinque con arrivo a Siracusa alle venti, è stato interamente soppresso.

La ripresa della circolazione

La situazione di emergenza ha richiesto circa due ore di lavoro coordinato tra forze dell’ordine e personale ferroviario. Solo dopo aver messo in sicurezza l’area e concluso i primi rilievi investigativi, la linea è stata riaperta. Come comunicato ufficialmente attraverso le note di Rete ferroviaria italiana e Trenitalia, la circolazione sulla linea Messina-Palermo è ripresa progressivamente solo nel tardo pomeriggio, avviandosi verso la normalizzazione pur in presenza di consistenti strascichi sui tabelloni degli orari.