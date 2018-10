Indagini in corso

Disabile a bordo di una moto carrozzina è stato investito e sbalzato sull’asfalto da un’auto alla rotonda di via Lanza di Scalea, all’incrocio con via Fabio Besta.

Il disabile è rimasto ferito non gravemente, ed è stato trasferito dai sanitari del 118 in “codice giallo” da un’ambulanza del 118 all’ospedale Villa Sofia.

Sono intervenuti le pattuglia della sezione Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dello scontro.

La motocarrozzetta, intanto, è già stata affidata al figlio del disabile. Sono in corso ulteriori indagini.

Altri incidenti tra via Vincenzo De Paoli e piazza Tonnaro, con una persona ferita, e tra due mezzi in via Notarbartolo, all’altezza del civico 7.

Anche in quest’ultimo caso un ferito ma le condizioni dei coinvolti per fortuna non destano alcuna preoccupazione.