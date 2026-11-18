Investito da un’automobile, uomo trasportato in ospedale

Ignazio Marchese di

18/11/2026

Incidente stradale questa mattina in piazza Abramo Lincoln a Catania. Un uomo di 71 anni è stato investito da un’auto in transito e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per la gestione del traffico e i sanitari del 118, che hanno condotto l’uomo all’ospedale Cannizzaro, dove è giunto nella prima mattinata in codice rosso, ma vigile e cosciente.

Al momento si trova al Trauma Center per gli approfondimenti diagnostici. Intanto è caccia al pirata della strada.

Scontro frontale con un camion, muore un automobilista

Nuovo incidente drammatico sulle strade siciliane. Un uomo di 76 anni, Adolfo Rettore, originario di Larino, in provincia di Campobasso, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso. La vittima era alla guida di un’automobile che si è scontrata frontalmente con un camion. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e accertando le cause dello scontro. La statale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.